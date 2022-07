Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care descopera ca sunt infectați cu coronavirus in timp ce se afla in vacanța in Grecia nu vor mai fi obligați sa intre in carantina, potrivit unui nou protocol emis de Ministerele Sanatații, Turismului și Economiei, relateaza publicațiile elene GTP. Daca in cazul cetațenilor greci continua…

- Elena Udrea ramane in arest. Decizia a fost luata de judecatorii din Bulgaria, la finalul unui nou termen, in care Elena Udrea a inceput sa planga si le-a cerut magistratilor sa o lase sa isi vada fetita. „In acest dosar este a treia oara cand statul roman incearca sa ma aresteze. Prima data in 2015,…

- Autoritațile sanitare din Grecia au confirmat, duminica, un prim caz de variola a maimuței. Este vorba despre un roman care traiește in Marea Britanie și care venise in vacanța in Kefalonia. In plus, Atena a anunțat duminica și un caz de lepra. Barbatul infectat cu variola maimuței a prezentat febra…

- Timpul estimat pentru a trece frontiera intre Bulgaria și Turcia este intre 6 și 8 ore, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Iar la granița cu Grecia se sta cel puțin 3 ore, mai susțin reprezentanții țarii noastre in cele trei state. Afluxul mare de turiști a dat peste cap granițele Bulgariei…

- Un șofer care a lovit cu mașina doi copii pe o strada din sectorul 2 al Capitalei și a fugit apoi de la locul accidentului este cautat de polițiștii de la Brigada Rutiera a Capitalei. Cei doi minori au fost transportati la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. „La data de 21.04.2022, in jurul…

- Un bihorean a fost asasinat la comanda iubitei sale. Barbatul a disparut in luna decembrie a anului trecut, insa abia acum anchetatori au descoperit planul diabolic al femeii. Istvan Venkli avea 45 de ani atunci cand a fost omorat. El locuia in comuna Simian din judetul Bihor si a disparut in noaptea…

- Elena Udrea va ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel din Sofia i-a respins, joi, cererea de arest la domiciliu. Decizia instantei este definitiva. Potrivit Antena 3, Curtea de Apel din Sofia s-a pronuntat, joi, pe cererea Elenei Udrea de inlocuire a arestului cu arestul la domiciliu. Solicitarea…

- Grecia a anuntat, miercuri, ca restrictiile pandemice, precum purtarea mastilor sanitare in spatiile inchise si certificatele COVID-10, vor fi ridicate pe toata durata perioadei turistice estivale, iar autoritatile vor lua in considerare reintroducerea acestora in septembrie, relateaza Reuters. Numarul…