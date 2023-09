Fiul unui primar din Buzău și-a construit un supermarket în jurul unui stâlp de înaltă tensiune Fiul unui primar din Buzau și-a construit un supermarket in jurul unui stalp de inalta tensiune, pe terenul oferit chiar de tatal sau. Compania de electricitate susține ca este vorba de o ilegalitate. Situație incredibila pe 85, in localitatea Maracineni, din județul Buzau: un stalp de inalta tensiune se afla fix in mijlocul unui supermarket. […] The post Fiul unui primar din Buzau și-a construit un supermarket in jurul unui stalp de inalta tensiune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

