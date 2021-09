Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, care a ucis doi oameni cu mașina in timp ce se afla sub influența drogurilor, este dat in judecata de familia uneia dintre victime, dupa ce autoritațile au decis sa nu faca nicio zi de inchisoare pentru omor din culpa.

- Aaron Wan-Bissaka (23 de ani) risca sa intre la pușcarie dupa ce a fost prins conducand fara permis in Anglia. Internaționalul englez a fost prins in Stockport la volanul bolidului sau, un Lamborghini Urus in valoare de aproximativ 200.000 de euro, in timp ce conducea fara a avea insa permis. Acesta…

- Autoritațile romane au fost informate despre acest caz de polițiștii britanici, fara a precizat insa cauzele decesului, relateaza monitoruldesalaj.ro.Potrivit unor surse neoficiale, tanara - originara din comuna Someș Odorhei, din județul Salaj - locuia de mai mulți ani in Marea Britanie. Familia sa…

- Florin Cițu a fost condamnat la 2 zile de inchisoare și a avut de platit o amenda de peste 1000 de dolari, in anul 2000, in Statele Unite. Procesul din Statele Unite al lui Florin Cițu a durat mai puțin de 4 luni. Premierul Romaniei a fost prins la volan pe 3 Decembrie 2000 și a primit sentința pe 26…

- Peste 700 de kilometri au parcurs elefanții calatori din China in cele 17 luni in care au fost monitorizați non-stop. Familia de elefanți se intoarce acasa, iar autoritațile au luat masuri speciale. Mai bine de 150.000 de localnici au fost evacuați din calea animalelor care pana acum, in drumul lor,…

- Fanii din Marea Britanie nu vor putea sa-și susțina favoriții pe Olimpico la sfertul de finala contra Belgiei de pe 2 iulie. Autoritațile italiene impun tuturor celor care vin din Marea Britanie, vaccinați sau nu, carantina timp de cinci zile de la intrarea în țara.Persoanele care locuiesc…

- Luni, 21 iunie a.c., in jurul orei 02:50, polițiștii Biroului Rutier Focșani au oprit in trafic un autoturism, condus de un barbat, de 27 de ani, din municipiul Focșani, care circula din direcția DN 2 D catre Bulevardul Independenței din municipiul Focșani. In urma verificarilor efectuate in bazele…

- Zece morți, dintre care noua copii au murit sambata intr-un accident in care au fost implicate 18 mașini pe o autostrada din Alabama. Varstele copiilor morți sunt cuprinse intre noua luni și 17 ani. Majoritatea victimelor se aflau intr-un microbuz al unui centru de plasament pentru fete abandonate,…