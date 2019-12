Stiri pe aceeasi tema

- Indivizi neidentificați au deschis focul in direcția mașinii unui politician ucrainean, fiul acestuia, in varsta de trei ani, decedand in urma incidentului petrecut duminica in centrul Kievului, informeaza agenția Reuters, citand o sursa din cadrul poliției.Viaceslav Sobolev, un om de afaceri…

- Donald Trump afirma ca nu se asteapta sa fie inculpat in scandalul ucrainean si considera ca democratii nu au ”absolut nimic” care sa-l incrimineze, in pofida declaratiilor martorilor in audieri publice potrivit carora a blocat un ajutor acordat Ucrainei cu scopul de a exercita presiuni asupra Kievului…

- Fostul consilier al președintelui Donald Trump pentru relația cu Rusia, Fiona Hill, a respins scenariul unei implicari a Kievului in cadrul scrutinului prezidențial din Statele Unite din 2016, promovat de unii oficiali republicani, ce ar absolvi Moscova de aceleași acuzații, scrie agenția Reuters,…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a descris miercuri pe omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski drept ''simpatic'' si dispus sa gaseasca o solutie pentru conflictul din estul Ucrainei, declaratie facuta cu trei saptamani inaintea primei lor intalniri la un summit ce se va desfasura…

- Proteste violente fata de guvern au avut loc in Hong Kong si duminica, manifestantii strangandu-se intr-un centru comercial unde au avut loc mai multe confruntari cu politistii. In timpul ciocnirilor, un barbat a injunghiat cateva persoane si a muscat puternic urechea unui politician, sfasiind-o, relateaza…

- Presedintele Donald Trump a declarat sambata ca si-ar dori ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa ii faca o vizita la Casa Alba, informeaza duminica Reuters. "Cu siguranta pot spune ca l-as invita", a declarat Trump reporterilor in fata Casei Albe, inainte de a pleca spre New York. "Mi-ar placea…

- Parchetul ucrainean a anuntat vineri ca reexamineaza dosarele legate de grupul de gaze naturale Burisma, unde a lucrat o perioada fiul lui Joe Biden, in momentul in care Donald Trump este suspectat ca a facut presiuni asupra Kievului pentru eliminarea rivalului sau democrat, informeaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat marti ca va continua sa blocheze ajutoarele americane pentru Ucraina, transmite Reuters. La sosirea la Adunarea Generala a ONU, el a declarat reporterilor ca Europa ar trebui suporte o parte mai mare a poverii financiare pentru asistenta acordata…