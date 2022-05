Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie, Uniunea Europeana si Statele Unite au acuzat in mod public Rusia ca a organizat un atac cibernetic masiv care a vizat reteaua prin satelit KA-SAT a companiei americane de comunicatii Viasat, cu o ora inainte ca presedintele rus, Vladimir Putin, sa ordone trupelor sale sa invadeze Ucraina,…

- UPDATE 2 Institute for the Study of War apreciaza ca este posibil ca forțele ucrainene din regiunea Harkov sa avanseze spre granița cu Rusia in urmatoarele zile sau saptamani, scrie The Guardian. Potrivit unui raport recent al think tank-ului american, contraofensiva ucraineana la nord-est de Harkov…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar forțele ruse bombardeaza majoritatea orașelor . Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate intens de Rusia. Armata rusa incearca sa avanseze spre orașul Zaporojie din sudul Ucrainei. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul…

- Intr-un nou mesaj video, in a 31-a zi de la invadarea pe scara larga a țarii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a declarat ca forțele țarii sale au dat „lovituri puternice” Rusiei și a vorbit din nou despre necesitatea unor negocieri de pace „concrete, urgente, corecte”, scrie The…

- Ben Grant, in varsta de 30 de ani, este fiul cel mare al deputatei conservatoare Helen Grant, responsabila in guvern cu problema educatia fetelor si fost secretar de stat.„Nu am fost trimis, nu are nimic de-a face cu guvernul, nimic de-a face cu mama mea", a declarat el pentru cotidianul britanic The…

- Violinista și profesoara Vera Lytovchenko a schimbat teatrul cu un adapost antiaerian și a cantat la vioara pentru oamenii din Harkov care se adapostesc de bombardamentele rusești, potrivit The Guardian. Artista a spus ca a fost inspirata sa-l vada pe unul dintre elevii sai cantand intr-un adapost improvizat,…

- Inaintarea trupelor ruse spre Kiev a inregistrat puține progrese in ultima zi din cauza dificultaților logistice, in timp ce armata trimisa de președintele Vladimir Putin și-a intensificat utilizarea artileriei la nord de capitala Ucrainei, arata cea mai recenta actualizare a situației militare facuta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a decis luni sa elibereze detinutii cu experienta militara pentru ca acestia sa se alature luptei impotriva fortelor ruse care au lansat in urma cu cinci zile o ofensiva impotriva Ucrainei, transmite EFE.Oricine se poate alatura luptei impotriva ocupantilor…