- Linia ferata de mare viteza care sa conecteze Portul Constanța de Budapesta, prin București și Transilvania, depașește capacitatea autoritaților romane, conform Asociației Pro Infrastructura (API). "Romania toaca din nou bani pe cai ferate de mare viteza. Visam cai verzi pe pereți, in condițiile in…

- Participarile Romaniei la targurile internationale de turism vor fi suspendate, iar actiunile de promovare a destinatiei Romania pe pietele externe vor fi reluate doar in baza conceptelor aprobate de catre Consiliul de Brand Turistic National (CBTN) si de Consiliul Consultativ al Turismului (CCT), anunțat…

- Toate participarile Romaniei la targurile internaționale vor fi suspendate temporar. Decizia a fost luata astazi de ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Cadariu. „Participarea la targurile internaționale de turism, cu stand de țara, va fi regandita și asumata de Consiliul de Brand Turistic…

- ​​O imagine postata de Consulatul Romaniei la New York a devenit virala pe Facebook, chiar daca a fost ștearsa. Consulatul a publicat o fotografie cu standul Romaniei de la un targ de turism de la New York, laudandu-se cu „diseminarea informațiilor exclusive” și ofertele de turism. Imaginea arata insa…

- Viteza maxima de circulație pe drumurile expres in Romania va fi de 120 km/h, fața de 100 km/h cat este in prezent stipulata in Codul Rutier, potrivit unei legi adoptate de Camera Deputaților la inițiativa fostului ministru al Transporturilor, deputatul USR Catalin Drula. Modificarea legislativa…

- O vedeta din Romania a fost martora a atentatelor de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Americii, atunci cand teroriștii Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri și au prabușit doua dintre ele in Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York. Tragedia avea sa rapeasca…

- Nava cargo Ever Forward, operata de acelasi transportator al carui vas Ever Given a blocat acum un an timp de aproape o saptamana Canalul de Suez, a esuat duminica seara in golful Cheasepeake, in largul orasului Baltimore. Garzile de coasta americane incearca acum s-o puna in mișcare, informeaza Agerpres.Lunga…

- Rugaciunea „Ave Maria” in debutul concertului de joi, in semn de solidaritate pentru situația din Ucraina! Orchestra simfonica a Filarmonicii Pitești va da intalnire joi, 3 martie, de la ora 19.00, la primul concert simfonic al lunii. De la ora 19.00, in Sala Simfonia, artiștii piteșteni și invitații…