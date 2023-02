Stiri pe aceeasi tema

- Andrew Tate, unul din cei mai cunoscuți influenceri din lume, se afla de peste o luna de zile in spatele gratiilor. Acesta este acuzat de proxenetism, ba chiar și de viol, deși aceasta ultima acuzație nu poate fi demonstrata cu probe, susțin judecatorii. Chiar și aflat in spatele gratiilor sub acuzații…

- Barbatul care si-a fortat iubita sa intre in portbagajul unui autoturism, caruia ulterior i-a dat foc, a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. El este acuzat, printre altele, de tentativa de omor si lipsire de libertate.

- S-au luat masuri in cazul situației revoltatoare de la un liceu din Bacau. Un elev a fost umilit in toaleta unei bai de catre un coleg, iar imaginile au provocat un val de indignare pe internet. Nici un alt coleg de clasa, la randul sau cu cerințe educaționale speciale, nu a scapat de furia acestuia.…

- Tribunalul Bacau a emis un mandat de arestare pe numele lui Laurențiu Isvoranu, liderul unui sindicat din cadrul DGASPC Bacau, sub acuzația de ultraj și distrugere. Soția lui a fost plasata sub control judiciar.

- Ministrul mexican de externe Marcelo Ebrard a anuntat joi ca fostul presedinte peruan Pedro Castillo, destituit si aflat in prezent in arestat preventiv, a adresat o cerere oficiala de azil Mexicului, transmite AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un baiat de 14 ani a fost reținut și plasat in arestat preventiv, pentru furt, furt calificat și tentativa la furt calificat. Copilul este acuzat ca a spart noua mașini, o biserica și un magazin.