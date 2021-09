Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de streaming Netflix este acuzata de fiul unui fost baron al celebrului cartel al drogurilor din Cali, un oras din Columbia, a prezentat „o viziune nerealista” asupra familiei sale intr-un nou serial despre narcotraficantii columbieni, informeaza AFP, citata de Agerpres . William Rodriguez,…

- Peste jumatate din companiile americane intenționeaza sa ceara unei parți sau tuturor angajaților lor sa se vaccineze împotriva COVID-19 pâna la sfârșitul anului, relateaza Business Insider.Sondajul, realizat de agenția Reuters, a intervievat conducerile a 961 de companii din…

- Dupa luni de proteste fața de decizia NASA de a alege compania SpaceX pentru construirea unui modul de aterizare pe Luna, Blue Origin, compania aerospațiala a lui Jeff Bezos, a apelat la un tribunal federal impotriva agenției spațiale americane. „Blue Origin a depus o plangere la Curtea Federala pentru…

- “The e-Learning Company, furnizor de continut e-learning pentru organizatiile private din Romania si parte a Grupului Bittnet, anunta o cifra de afaceri de 1,49 milioane de lei in primele sase luni ale anului 2021, cu peste 60% mai mult comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut si un profit net…

- Seful WhatsApp a intervenit in scandalul spionajului cu software-ul israelian Pegasus si a spus ca acelasi software a fost folosit pentru a sparge si conturile de WhatsApp ale mai multor politicieni, transmite News.ro. Dupa ce o investigatie recenta a scos la iveala operatiuni ample de spionaj cibernetic,…

- ”Jupiter’s Legacy”, noul serial cu super-eroi, lansat de Netflix și in Romania in luna mai, este unul dintre atracțiile de neratat pentru impatimiții genului. Dupa aproape un secol in care au avut grija ca omenirea sa fie in siguranța, supereroii din prima generație sunt nevoiți sa priveasca spre copiii…

- Acuzatia adusa platformei video este ca ar fi colectat date personale de la milioane de copii. Compania chineza TikTok este acuzata ca strange date de la copii fara permisiune, ca unele clipuri video pot fi daunatoare pentru cei mici, precum si faptul ca firma nu asigura siguranta si intimitatea copiilor. Suma…