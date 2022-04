Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au reținut, in urma audierilor de ieri, 31 de inculpați dupa ce polițiștii de la ”Crima Organizata” au destructurat doua grupari de traficanți de droguri din Timișoara și Lugoj. In urma perchezițiilor de ieri, au fost confiscate 11,8 kilograme de canabis, 123 de doze de amfetamina,…

- FOTO VIDEO: Polițiștii BCCO Alba Iulia au participat la PERCHEZIȚII de amploare in trei județe la traficanți de droguri Polițiștii BCCO din Alba Iulia au participat la o serie de percheziții, la traficanți de droguri, care s-au desfașurat pe raza județelor Timiș, Caraș Severin și Hunedoara, alaturi…

- Operațiune mamut a DIICOT Timișoara in aceasta dimineața – polițiștii de la ”Crima Organizata” au descins in 61 de locații din Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin. Sunt cautate 34 persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat, introducerea in țara de droguri de risc, trafic de droguri…

- CARAȘ-SEVERIN – Traficanți de arme și de droguri, ridicați de polițiștii de la Crima Organizata Timișoara, la primele ore ale dimineții. Gruparea, condusa de un caransebeșean inchis in prezent la Penitenciarul Timișoara, facea trafic internațional cu armament, valuta falsa și droguri! Polițiștii timișoreni,…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN 6, in zona localitații Gavojdia. Conform polițiștilor, un barbat, in varsta de 57 de ani, care conducea un autoturism, din direcția Caransebeș spre Lugoj, s-a angajat intr-o depașire și a acroșat…

- Polițiștii de la Crima Organizata au prins in flagrant un tanar de 25 de ani, care avea asupra lui 12 kilograme de canabis, droguri primite, printr-o firma de coletarie, din Spania. “La data de 10.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata…

- Romania este țara in care persoanele care așteapta un transplant de organe sunt ”internate” pe listele de așteptare. Odata ajunși pe aceste liste, bolnavii au trei opțiuni: ori dau bani și beneficiaza de un organ și o intervenție obținute pe piața neagra, ori așteapta pana au un noroc chior de a beneficia…