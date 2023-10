Stiri pe aceeasi tema

- Președintele preia personal diplomația americana cand viziteaza Tel Aviv. Vizita președintelui american, Joe Biden, pentru a limita criza din Orientul Mijlociu a fost aruncata in aer de o explozie la un spital din Gaza, care a ucis sute de civili palestinieni. Pe fondul acuzațiilor reciproce asupra…

- Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a avertizat, marți, „in mod expres pe Hezbollah și Iran sa nu intervina in conflict”, potrivit Reuters. Cancelarul german Olaf Scholz a facut, marți, apel la prevenirea unei escaladari in Orientul Mijlociu și a avertizat Hezbollah și Iranul sa nu intervina in conflictul…

- Pentagonul a trimis ordine de „pregatire pentru desfasurare” catre aproximativ 2.000 de soldati americani, pentru a fi gata sa raspunda in razboiul dintre Israel si Hamas, au spus doi oficiali americani, conform publicațiilor citate, potrivit News.ro.Trupele respective sunt stationate in prezent atat…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian de Externe, țara care este principalul sponsor al Hamas in lupta impotriva Israelului, a fost cel care a anunțat ca oficialii Hamas „au declarat ca sunt gata sa ia masurile necesare pentru a elibera cetațenii și civilii deținuți de grupurile de rezistența,…

- Statele Unite cer Chinei, care are legaturi cu Iranul și cu alte țari din Orientul Mijlociu, sa iși foloseasca influența pentru a ajuta la impiedicarea raspindirii in regiune a luptei Israelului cu militanții Hamas, a declarat Matthew Miller, purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat, potrivit…

- Gruparea palestiniana Hamas a lansat un atac surpriza din Gaza in Israel, in una dintre cele mai grave escaladari ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Hamas este o miscare militanta islamista si unul dintre cele doua partide politice majore din teritoriile palestiniene. Aceasta guverneaza…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Criza neasteptata care a aparut sambata dupa atacul surprinzator al Hamas asupra Israelului a dat nastere unei intense activitati diplomatice in capitalele relevante din Orientul Mijlociu, Europa si SUA cu intentia de a gasi o modalitate de mediere si oprire a violentelor. Astfel, Egiptul poarta discutii…