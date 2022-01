Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unui om de afaceri din Gorj s-a urcat cu bolidul sau pe o mașina de pe marginea drumului, ranindu-l pe șoferul autovehiculului. A fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

- Politistul care a provocat accidentul in care o fetita a murit joi iar alta a fost ranita, nu se afla in misiune si nu a acordat prioritate fetelor care se aflau pe trecerea de pietoni, a declarat vineri un procuror de caz. Victima era angajata in traversare pe trecerea de pietoni, a spus acesta, adaugand…

- ”In dimineața zilei de miercuri, 8 decembrie, in jurul orei 08.20, in urma unui apel primit prin Sistemul Unic 112, pompierii Detașamentului 1 Oradea au fost alertați pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism aflat in mers, pe strada Calea Clujului din municipiu.La sosirea forțelor de intervenție,…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, in prima parte a zilei, la Timișoara. Din primele informații trei persoane au fost grav ranite, dupa ce un șofer a ajuns cu mașina pe contrasens, intr-o intersecție din zona Calea Șagului. Mașina condusa de șoferul vinovat s-a oprit mai apoi in parcare, unde…

- La data de 20 noiembrie 2021, in jurul orei 13,00, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Zlatna au intervenit, pe strada Vasile Alecsandri din oraș, pentru soluționarea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 58 de ani, din Zlatna, in…

- Duminica seara, la ora 21.17, polițiștii din Borșa au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 35 de ani din Borșa a condus un autoturism pe str. Cerbului din Borșa, iar…

- Un tanar de 20 de ani din Targu Carbunești a fost lovit de o mașina, pe o trecere de pietoni din localitate. Potrivit IPJ Gorj, politiști din cadrul Poliției Orașului Targu-Carbunești au fost sesizati, duminica, prin apelul 112, de un participant la trafic, cu privire la faptul ca pe strada Trandafirilor,…

- O șoferița a ajuns joi dupa-amiaza la spital, dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea DN 67, la Calnic, Gorj. Potrivit IPJ Gorj, o tanara de 26 de ani, din comuna Matasari, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 Calnic, din direcția Motru inspre Targu Jiu, a pierdut controlul asupra…