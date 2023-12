Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Radauți a stabilit o prima sentința, care poate fi atacata cu apel, in cazul unui accident mortal petrecut in aprilie 2021 in comuna Straja, un accident care a avut in prim plan un tanar șofer care consumase alcool.Inculpatul a primit 2 ani și 6 luni de inchisoare, judecatorii stabilind…

- La data de 29 noiembrie a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați prin apel SNUAU 112 despre producerea unui accident de circulație pe DN1A. Din primele verificari de la fața locului a reieșit faptul ca, un barbat de 52 de ani in timp ce se…

- Un barbat, de 35 de ani, din orasul Bolintin Vale, a fost arestat preventiv dupa ce s-a urcat baut la volanul unei autoutilitare si a accidentat mortal un barbat, pe drumul judetean DJ 601E, iar apoi a plecat de la locul accidentului, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu,…

- Viceprimarul comunei nemtene Bahna a fost retinut de politisti dupa ce a comis un accident rutier mortal si a fugit de la fata locului, transmite Agerpres. Barbatul, de 73 ani, se afla la volanul unui autoturism pe drumul comunal si a accidentat un localnic, de 74 de ani. „Din primele cercetari efectuate…

- O femeie de 72 de ani a fost lovita, miercuri dimineața, mortal de o mașina pe Șoseaua Ramnicu-Sarat din Braila. Șoferul, un tanar de 22 de ani, a fugit de la locul accidentului și a fost prins ulterior de polițiști.

- Un barbat de 73 de ani din judetul Neamt a fost retinut pentru 24 de ore, fiind acuzat ca ar fi accidentat mortal un consatean cu masina si a fugit de la locul accidentului, potrivit news.ro.IPJ Neamt anunta, miercuri, ca, in urma administrarii materialului probator, a fost dispusa retinerea unui…

- Politistii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au retinut un barbat, in varsta de 72 de ani, din municipiul Bucuresti, banuit de comiterea unor infractiuni, in urma producerii unui eveniment rutier. Potrivit IPJ Vaslui, la data de 18 octombrie 2023, ora 06.28,…

- Curtea de Apel Craiova a desemnat Tribunalul Dolj drept instanta care va judeca contestatia formulata de procurori impotriva unei hotarari a Judecatoriei Targu Jiu, din iulie 2023. Judecatorii au dispus atunci eliberarea conditionata a unui tanar de 28 de ani, fiului unei judecatoare din Gorj. Mihai…