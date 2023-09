Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Dafinescu din Gorj, a fost liberat condiționat dupa un an de detenție, din cei patru ani și jumatate pe care-i primise. Motivația a fost una ireal de subiectiva și se refera la faptul ca tanarul a stat in detenție „in perioada cea mai frumoasa a vieții sale.”

- Fiul unei judecatoare din Gorj a fost eliberat condiționat din inchisoare, dupa ce a lovit mortal cu mașina o femeie și a fugit de la locul accidentului. Mai mult, testele au aratat ca acesta urcase baut la volan. A reușit, insa, sa convinga judecatorii sa-l elibereze mai devreme, pe motiv ca „a stat…

- Fiul judecatoarei Dafinescu din Gorj a fost eliberat condiționat dupa un an de detenție efectiva, in ciuda faptului ca a primit o pedeapsa de 4 ani și jumatate de inchisoare pentru ucidere din culpa. Mihai Dafinescu a fost sancționat de 33 de ori de catre Poliție. Eliberarea sa a fost surprinzatoare…

- Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei Elena Dafinescu, de la Tribunalul Gorj, a obținut eliberarea condiționata dupa un an petrecut in detenție din pedeapsa de patru ani și jumatate primita pentru ucidere din culpa. Printre motivele invocate de instanța se afla acelea ca a fost inchis in timpul pandemiei…

- Mihai Dafinescu a obținut eliberarea condiționata dupa doar un an de detenție, deși a primit o pedeapsa de 4 ani și jumatate de inchisoare pentru ucidere din culpa.Motivele invocate au starnit insa revolta. Judecatorii au susținut, printre altele, și faptul ca deținutul „a stat in arest la domiciliu…

- Magistrații Judecatoriei Targu Jiu au admis marți cererea de liberare condiționata a lui Mihai Dafinescu, fiul judecatoarei din Novaci. Tanarul s-a urcat baut la volan și a accidentat mortal o femeie, dupa care a fugit de la fața locului. Mihai Dafinescu a fost condamnat la patru ani și șase luni de…

- Un sofer din Suceava a ajuns dupa greatii, in urma unui accident rutier. Beat fiind, s-a urcat la volan, apoi a provocat un accident mortal, in urma caruia pritenul lui, care statea in dreapta-fata, a murit. Ca sa scape basma curata, șoferul le-a spus polițiștilor ca amicul sau a condus mașina. „Legea…

- In data de 7 iulie a fost promulgata legea prin care cei care comit un accident soldat cu pierderi de vieți, in timp ce se afla sub influența alcoolului, a drogurilor sau fara a deține permis de conducere, vor fi condamnați la inchisoare cu executare. „NU va puneți viața in pericol! NU puneți viața…