- Lacomia “cartelurilor” distruge vietiConsiliul Concurentei a anuntat demararea unei investigatii pe piata imunoglobulinei, companiile vizate de investigatie sunt membre ale Asociatiei Companiilor Producatoare de Terapii cu Proteine Plasmatice (PPTA), asociatie care reprezinta interesele industriei.…

- Fiul fostei prim-procuroare a Parchetului de pe langa Judecatoria Caransebeș s-a ales cu permisul suspendat si cu dosar penal dupa ce a condus beat si a lovit doua masini parcate regulamentar si un stalp de electricitate. "Am fost sesizati printr-un apel 112 despre faptul ca in localitatea…

- Consiliul suspecteaza companiile producatoare de comportament anticoncurențial și a demarat o ancheta la nivel european, solicitand sprijinul structurilor similare din Uniunea Europeana. Consiliul Concurenței (CC) a anunțat ca a demarat o ancheta in cazul crizei de imunoglobulina din Romania, suspectand…

- Un barbat in varsta de 43 de ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat beat la volan, a intrat cu masina in podet, apoi a fugit de la locul accidentului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 19.47, Sectia 12 Politie Rurala Preutești a fost sesizata despre faptul ca,…

- Politistii rutieri din cadrul IPJ Vrancea au derulat, joi si vineri, o actiune pentru prevenirea implicarii conducatorilor de ambulante in accidente rutiere si cresterea gradului de siguranta al pacientilor. 12 permise de conducere au fost retinute.

- Conducatorul auto a încercat sa se sustraga raspunderii, plecând de la locul producerii accidentului, cu intenția de a-și parca autoturismul în curtea unui imobil, dar a fost împiedicat de catre proprietarul primului autoturism lovit, iar mai apoi, de politistii sositi la…

- Politistii l-au identificat si s-au dus la el acasa, moment in care soferul a devenit agresiv. Barbatul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest si a sarit sa ii atace pe politisti. In altercatie unui politist i-a fost rupta uniforma. Acum barbatul are dosar penal pentru ultraj, conducere…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti au dispus prin ordonanta din data de 07.04.2018, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul D. N. C., pentru savarsirea infractiunii de distrugere in forma agravata prevazuta de art. 253 alin. 4 C.p., in forma…