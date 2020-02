Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce fiul Sorinei Pintea a declarat ca Liviu Marian Pop l-a sunat pentru a-i spune sa se intalneasca chiar cu denunțatorul mamei sale și ca patru tranșe de bani au ajuns la Pop, politicianul a recunoscut, intr-o declarație acordata Libertatea, ca l-a sunat pe Ionuț Pintea, ca il cunoaște pe denunțator,…

- Liviu Pop, fostul ministru al Educației (foto: PressOne) Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al Sanatații, susține ca a avut o intalnire cu denunțatorul mamei lui care i-ar fi spus ca unele tranșe de bani au ajuns la Liviu Pop, senator PSD și fost ministru al Educației. Declarația a fost facuta de…

- Bomba zilei! Fiul Sorinei Pintea susține ca s-a intalnit cu omul care a denunțat-o pe mama sa și ca acesta i-a spus ca intreaga afacere de luare de șpaga ar fi fost intermediata de senatorul PSD Liviu Pop. Culmea, fiul Sorinei Pintea susține ca Liviu Pop l-ar fi sunat sa se vada cu denunțatorul.Citește…

- „Eu am avut grija sa nu mai vina aici. Mai departe!“, așa le-a raspuns Ramona Costache, directorul Colegiului Goethe, care vorbește o germana de balta, elevilor care erau nemulțumiți de profesoara care l-a inlocuit, la clasa, pe Luigi Bambulea.Unul dintre elevii Colegiului Goethe și-a inregistrat directoarea,…

- PSD incepe saptamana cu acuzatii la adresa Guvernului PNL in privinta imprumuturilor masive si la dobanzi mari. Lia Olguta Vasilescu si Liviu Marian Pop acuza Guvernul in acest sens."Guvernul a depașit 4 miliarde imprumuturi pe ianuarie. Se apropie de 20 miliarde lei de la investire, in doar…

- Banii pentru salariile angajatilor Primariei Bucuresti au fost virati inca de joi, noteaza ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Adevarul este simplu si doar unul. Gabriela Firea are banii pentru salarii in conturile primariei inca de ieri. De ce i-a mintit si i-a speriat…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca de la Ministerul Finantelor nu s-au virat banii pentru salariile angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) si ai institutiilor subordonate. "Nu s-a virat niciun leu (...), nu stim ce sanse sunt in continuare. Este o premiera absoluta. De…