Fiul șefului Poliției Locale din Agigea, împușcat mortal în abdomen la o partidă de vânătoare Fiul șefului Poliției Locale din Agigea (Constanța), Traian Bureța, a fost impușcat mortal in abdomen, sambata, la o vanatoare in comuna Andreiașu de Jos, județul Vrancea. Inițial, Poliția Vrancea a transmis ca victima s-a impușcat din greșeala, dupa care a revenit, precizand ca a fost impușcata. Barbatul avea 36 de ani. Potrivit poliției, din verificari […] The post Fiul șefului Poliției Locale din Agigea, impușcat mortal in abdomen la o partida de vanatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

