- Poetul Vasile Alecsandri a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai reginei Elisabeta, unul dintre oamenii care i-au susținut cariera in literatura, dar și care i-au fost alaturi in momentele dificile.

- Statuile reginei Victoria, a reginei Elisabeta a II-a și a capitanului explorator James Cook au fost rasturnate, profanate și deteriorate de o mulțime violenta in timpul protestelor din Canada, chiar de ziua naționala. Scenele din Canada amintesc de protestele BLM ( Black Lives Matter) din Marea Britanie…

- Președintele american Joe Biden a incalcat protocolul in prezenta reginei Elisabeta a II-a, duminica, la Castelul Windsor. Acesta a asistat, alaturi de aceasta, la o parada a Gardei de Onoare, a ascultat imnurile celor doua tari, iar apoi au luat ceaiul. La primul contact cu regina, seful statului american…