Fiul fostului președinte al Germaniei a fost injunghiat mortal in Berlin. Fritz a fost un medic proeminent, directorul unei clinici private din Berlin, scrie The Guardian.



Criminalul sau, un barbat de 57 de an, a fost arestat la locul incidentului. Motivul din spatele atacului ramane deocamdata necunoscut.



Martorii au povestit ca suspectul statea in primul rand, in public. Brusc, acesta s-a ridicat și l-a atacat pe medic, injunghiindu-l in repetate randuri.



Un polițist aflat in timpul liber, care participa la conferința, a incercat sa-l opreasca pe atacator, insa…