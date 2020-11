Procuratura din Rio de Janeiro a anuntat ca Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al presedintelui Jair Bolsonaro, a fost pus sub acuzare in legatura cu presupusa sa participare sa la un mecanism de fraudare de fonduri publice, relateaza miercuri Reuters, citat deAgerpres. In acelasi caz a mai fost inculpat si un fost asistent al acestuia, Fabricio Queiroz, alaturi de alte 15 persoane ale caror nume nu au fost facute publice. Punerea sub acuzare a fiului presedintelui brazilian vine in contextul in care procurorii tarii latino-americane investigheaza o presupusa schema frauduloasa prin care acesta ar…