- Peste 9.000 de oameni s-au vaccinat pana acum la cea de a doua ediție a maratonului din Capitala, care se desfașoara la centrele de la Biblioteca Naționala și Sala Palatului. Noutatea este ca persoanele care vin pentru prima data la vaccin pot opta și pentru serul Johnson&Johnson, care se administreaza…

- Fiul medicului coordonator al centrului de vaccinare de la Sala Palatului, conf. dr. Mihai Craiu, un tanar in varsta de 26 de ani, masterand in Marea Britanie, a venit in tara pentru a se vaccina la editia a doua a Maratonului din Bucuresti. El a primit serul de la Johnson&Johnson chiar de la medicul…

- Președintele CNCAV, colonel dr. Valeriu Gheorghița, face parte din echipa medicala care vaccineaza la Sala Palatului din Capitala. Una dintre persoanele vaccinate de medicul militar a fost fiului coordonatorului centrului de vaccinare Sala Palatului, conf. dr. Mihai Craiu, un tanar in varsta de 26 de…

- Zeci de persoane s-au așezat la coada la Sala Palatului cu doua ore inainte de deschiderea centrului de vaccinare, și asta pentru ca au dorit sa se asigure ca vor fi printre primele persoane care primesc doza de rapel. De vineri, 28 mai, la ora 16.00, pana luni, 31 mai, la ora 08.00, in cele doua centre…

- 103.937 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, conform datelor oficiale furnizate duminica, 9 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare (CNCAV). Numarul este in scadere fața de ziua precedenta, cand s-au imunizat 110.663 de persoane. Numarul persoanelor…

- Coordonatorul campaniei de imunizare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, va fi unul dintre medicii care vor administra vaccin impotriva SARS-CoV-2 la maratonul organizat vineri in Bucuresti. "Stim ca in mai multe judete din tara se organizeaza o serie de evenimente de tip maraton de vaccinare.…

- In absența unei prioritizari reale la vaccinare a persoanelor in varsta și a bolnavilor cronici puși in aceeași etapa cu lucratorii esențiali, in lipsa unor caravane in mediul rural, Romania nu reușește sa-i protejeze pe cei mai vulnerabili dintre cetațenii ei, atrage atenția Mihai Vasile, absolvent…