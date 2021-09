Fiul patronului Cris-Tim, cel mai mare producător de mezeluri din România, arestat pentru trafic de droguri Fiul patronului companiei Cris-Tim, cel mai mare producator de mezeluri din Romania, a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri. Vlad-Cristian Timiș a fost reținut in urma unui flagrant organizat de DIICOT, relateaza Gazeta de Sud. Fiul lui Radu Timiș a fost arestat preventiv marți seara, 14 septembrie, in urma hotararii data de Tribunalul Dolj, pentru 30 de zile, alaturi de un alt inculpat. Cei doi au contestat masura preventiva. Soluția Tribunalului Dolj pe scurt: „In temeiul art.226 din C.pr.pen. art.223 alin.2 din Codul de procedura penala rap. la art.202 alin. 1, 3 si… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

