Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel are un motiv de bucurie in plus in aceasta zi. Dupa ce la inceputul lunii noiembrie Cristi Borcea a fost eliberat din inchisoare, astazi intreaga familie il sarbatorește deoarece este ziua sa de naștere.

- El i-a vazut în trafic pe politisti si le-a facut semne disperate sa opreasca si le-a spus repede ce problema avea. Imediat, politistii au lasat tot ce faceau, au pornit sirenele si i-au deschis calea tatalui, pentru a ajunge rapid la spital. Tatal copilului, mesaj emotionat pentru politisti…

- Ionut Petrescu, fiul nelegitim al lui Ion Dolanescu, este sfasiat de durere inainte de sarbatori! De ani de zile ingrijeste locul de veci al regretatului artist si, recent, si-a pierdut si mama. Acum simte ca nimic nu mai e la fel si ca nu va mai fi vreodata!

- Clipe de fericire in familia Borcea. Fiul cel mare al lui Cristi si al Mihaelei Borcea a implinit ieri frumoasa varsta de 22 de ani. Iata alaturi de cine si-a petrecut Patrick ziua de nastere si ce mesaj emotionant a primit din partea mamei lui.

- Mihaela Borcea traiește o frumoasa poveste de dragoste. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața sentimentala și radiaza de fericire. Mihaela Borcea, in varsta de 49 de ani, a luat viața de la capat dupa divorțul de Cristi Borcea, cei doi ramanand in relații foarte bune dupa desparțire. Cu…

- Iți mulțumesc! Este genericul unui filmuleț emoționant, devenit viral pe rețelele de socializare. Publicat pe pagina PROIMOBIL.MD, de pe Facebook, clipul releva recunoștința simbolica și sincera pe care o exprima compania catre clienții sai!

- A fost o perioada grea pentru familia Cristinei Pucean. In ultimele luni au avut parte de evenimente nefericite in viața lor, insa, treptat, iși recapata zambetul și cu toții merg mai departe. Dupa ce le-a ars casa, iar nepoțelul cunoscutei dansatoare a murit, au aflat ca vor avea un nou membru in familie.…

- Mihai Constantinescu a fost condus pe ultimul drum, joi, fiind inmormantat la Cimitirul Ghencea Militar, din Capitala. Funeraliile au fost organizate de catre Simona Secrier, soția regretatului cantareț și compozitor. Artistul a incetat din viața marți, la varsta de 73 de ani, fiind internat la Spitalul…