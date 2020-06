Stiri pe aceeasi tema

- Fiul in varsta de 15 ani al lui Gruia Todica (ieseanul arestat pentru trafic de droguri in dosarul Ferentari) este suspectat de viol. Infractiunea ar fi fost comisa in chiar seara in care tatal sau a fost retinut de politisti pentru trafic de heroina, mai exact joi, 25 iunie. Baiatul – David Todica…

- Actorul Danny Masterson, cunoscut din serialele „That ’70s Show” si „Men at Work” si din filmul „Yes Man”, este acuzat ca a violat trei femei si risca o pedeapsa cu pana la 45 de ani de inchisoare, a anuntat miercuri procuratura din Los Angeles, potrivit news.ro.Incidentele reclamate de cele…

- Actorul Danny Masterson, cunoscut din serialul "70s Show", a fost arestat, fiind acuzat de trei violuri, transmite CNN. In urma cu trei ani, actorul a fost dat afara de Netflix din serialul The Ranch dupa ce patru femei l-au acuzat ca le-a violat la inceputul anilor 2000.Actorul Danny Masterson, acuzat…

- Fapta a avut loc pe data de 8 aprilieUn individ din Navodari a fost acuzat de oamenii legii ca ar fi violat o pe fiica sa vitrega. Pe parcursul anchetei, autoritatile au decis cercetarea sa in stare de arest. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in…

- Un tanar de 19 ani din judetul Buzau, acuzat ca si-a violat bunica, a fost arestat. El este suspectat si ca a spart un magazin.Potrivit IPJ Buzau, un tanar de 19 ani este acuzat ca, in noaptea de 13 spre 14 aprilie, a mers la un magazin din comuna Merei de unde a vrut sa cumpere tigari. Magazinul…

- Un barbat acuzat ca a violat-o in mod repetat pe fiica sa in varsta de 15 ani a fost arestat preventiv, a anuntat, marti. Parchetul de pe langa Judecatoria Brezoi, intr-un comunicat remis AGERPRES.Anchetatorii au stabilit ca faptele s-au produs in perioada ianuarie 2019 - februarie 2020, mama…