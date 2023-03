Fiul minor al afaceristului piteștean mort, reținut de poliție! IPOTEZĂ-ȘOC: tânărul ar fi dat petrecere cu tatăl mort în casă - SURSE Fiul afaceristului ar fi recunoscut ca si-a ucis tatal. Pe trup descoperite mai multe ranit produse prin injunghiere. Potrivit surselor, acesta si-ar fi recunoscut fapta. Totul ar fi pornit de la o disputa, dupa ce acesta i-ar fi reprosat fiului sau ca se drogheaza. Dupa teribila fapta, acesta ar fi organizat o petrecere in casa, iar tatal sau a agonizat timp de cateva ore. Baiatul a fost gasit in casa mamei sale, de unde a si fost ridicat de politie. Oamenii legii incearca sa afle acum de ce masina afaceristului se afla la 7 km distanta de casa. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

