- Mama lui Osama Bin Laden, fondatorul retelei teroriste al-Qaida si cel mai mare dusman al SUA pana la uciderea sa, la 2 mai 2011, a rupt tacerea cu un interviu acordat in exclusivitate publicatiei britanice The Guardian. „A fost un copil foarte bun pana cand i-a intalnit pe oamenii care i-au spalat…

- Secretarul Apararii din SUA, James Mattis, a declarat ca deocamdata Coreea de Nord nu a dat niciun semn ca ar fi inceput dezarmarea nucleara si nici nu se asteapta sa se intample acest lucru in viitorul apropiat, scrie The Guardian citat de News.ro. Cu toate ca presedintele Donald Trump a declarat dupa…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, si presedintele Statelor Unite, Donald Trump, au dat mana pentru prima oara intr-o intalnire istorica dintre un presedinte american si un lider de la Phenian, relateaza The Guardian.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a raspuns celor care il intrebau in legatura cu informatiile privind termenii duri in care s-a desfasurat o convorbire cu Donald Trump, facand o paralela cu procesul de preparare a carnatilor: este mai bine sa nu stii ce se afla inauntru, scrie The Guardian. In timpul…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, s-a plans ministrului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, de „hegemonia SUA”, in timp ce unul dintre locotenentii sai de varf a facut o vizita la New York pentru a pregati un viitor summit cu presedintele american Donald Trump, scrie The Guardian, informeaza news.ro.Kim…

- Numarul caselor si structurilor distruse de eruptiile vulcanului Kilauea a ajuns la 82, conform Agentiei Federale de Gestionare a Situatiilor de Urgenta, dupa ce lava a patruns pe strazile din Hawaii, scrie The Guardian.

- O emisie misterioasa de gaze care distrug stratul de ozon a fost identificata de oamenii de stiinta, desi productia chimicalelor responsabile de acest gaz a fost interzisa in intreaga lume. Cantitatea de gaze identificata este atat de mare, incat daca vinovatii nu vor fi gasiti si opriti, refacerea…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, exclude o reunificare a tarii sale cu Romania, in ciuda inmultirii apelurilor la unire, dar spune ca cele doua state vor fi “impreuna” in Uniunea Europeana, relateaza vineri The Guardian in editia sa online, informeaza AGERPRES . Intr-un interviu pentru cotidianul…