Stiri pe aceeasi tema

- Justiția din Olanda a aprobat solicitarea unui copil de 12 ani care a cerut sa-i se ofere dreptul de a se vaccina impotriva Covid-19 in ciuda opoziției tatalui sau, relateaza AFP citat de Agerpres . Legea olandeza prevede ca un minor se poate vaccina doar cu aprobarea ambilor parinți. In acest caz,…

- Silviu Biriș a absolvit Teologia, insa nu a renunțat la teatru. Actorul a povestit cum a reacționat familia sa atunci cand a aflat despre decizia lui. Mama lui Silviu Biriș a inchis telefonul cand a fost anunțata. Mulți au fost surprinși cand Silviu Biriș a anunțat ca s-a inscris la facultatea de Teologie.…

- Deputatul PPU (S-L) de Suceava, Vlad Popescu Piedone, a transmis un mesaj la inceperea noului an școlar. „Iata-ne din nou, la mijloc de septembrie. Cați dintre dumneavoastra nu retraiesc in aceasta perioada emoția inceperii unui nou an școlar? Pentru mine și soția mea, aceasta dimineața a fost una emoționanta.…

- Un nou deces a avut loc in randul copiilor instituționalizați din județul Bacau. Este vorba despre Cosmin A., baiatul despre care Ziarul de Bacau scria acum doi ani ca a fost vandut de bunica sa ca sluga unui cioban din Vaslui. Dupa episodul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noi informații in cazul gemenilor morți din Ploiești, care au cazut de la etajul 10 al imobilului in care locuiau alaturi de mama lor. Andreea, mama gemenilor, ar putea ramane și fara cel de-al treilea copil, baiatul cel mare, in varsta de cinci ani, care are și probleme de sanatate. In prezent, copilul…

- In noaptea de miercuri spre joi, la orele 01:45, lucratorii din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama au oprit pentru control pe Drumul National 17, un autovehicul marca Volkswagen Polo care a efectuat o manevra brusca de mers cu spatele, iesind din curtea unui imobilului din Vama, ruland mai apoi,…

- Baiatul de 12 ani, care a fost dat disparut pe malul raului Mures impreuna cu tatal sau, a fost gasit inecat in cursul de apa, vineri, la circa 150 de metri in aval de zona in care politistii au identificat hainele si telefonul mobil al celor doi, a informat IPJ Hunedoara. Tatal copilului,…

- Polițiștii din Buzau sunt in alerta dupa ce un adolescent de 15 ani a disparut de la domiciliu de 24 de ore. Baiatul a plecat joi, 8 iulie, de la domiciliul tatalui sau, din Breaza. Se pare ca acesta ar fi plecat in urma unei discuții aprinse cu concubina tatalui sau și, cum pana seara …