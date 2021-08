Stiri pe aceeasi tema

- Avem imagini senzaționale cu un fiu de milionareasa prins in offside chiar in mijlocul Bucureștiului, surprinse, bineințeles, de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania. Vorbim acum de Andrei Sota care a cam uitat de bunele maniere și s-a descalțat…

- Dan Tatoiu, ocupat peste masura, ca a și uitat de lege! Este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai excentrici milionari din țara noastra, insa legea nu iarta pe nimeni! Dan Tatoiu a fost oprit de polițiști in trafic, dupa ce a fost prins vorbind la telefon minute in șir, la volan. Iata cum l-au surprins…

- Șerban Bradișeanu nu este doar un controversat medic din Romania, ci și directorul excentric al unei mari unitați medicale, Spitalul Floreasca. Specialistul a fost surprins de curand de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu mai mulți amici, la un restaurant exclusivist din buricul Capitalei.

- Sandra Mutu este o prezența discreta in lumea mondena, chiar daca este soția celebrului Adrian Mutu. Partenera de viața a „Briliantului” a decis sa iși ia mama la plimbare, iar cu aceasta ocazie s-a aflat și cat de bine arata soacra fostului fotbalist roman. Iata imaginile surprinse de paparazzi SpyNews.ro!

- Irina Rimes și partenerul ei de viața, David Goldcher, s-au intors in Romania, dupa o lunga perioada in care artista a fost mutata in Franța, alaturi de el. Cu toate acestea, se pare ca vedeta a uitat sa-i faca ”instructajul” iubitului ei francez și sa-l invețe regulile de circulație. Iata cum a fost…

- Dupa munca, și rasplata! Se pare ca lui Andrei Radu ii merge din ce in ce mai bine pe plan financiar și s-a gandit sa profite de situație, investind și in imobiliare. Imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro iși spun cuvantul. Iata cum a fost surprins fotbalistul!

- Cu un tata ca Ștefan Banica Jr nu poți fi altfel decat un cuceritor incurabil. Radu Ștefan Banica a fost tot numai un zambet in preajma unei tinere, care era vizibil vrajita de farmecul fostului concurent de la ”Te cunosc de undeva!”.