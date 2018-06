Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Ionel Danciulescu și-a asumat relația cu Andreea Bododel, fosta soție a lui Tibi Balan. Directorul general al lui Dinamo a urcat pe o rețea de socializare un selfie, care a fost insoțit de un mesaj emoționant. Focoasa bruneta s-a iubit și cu Liviu Varciu in trecut. (Promotiile zilei la monitoare)…

- Un filmuleț in care apare un bunic de 102 ce rostește o poezie inspirata din zilele noastre a devenit viral. Aflat intr-un baston, simpaticul batranel a creat versuri care iși ating sufletul și te pun pe ganduri. Dupa cum puteți vedea in imagini, inregistrarea a fost facuta cel mai probabil iarna trecuta…

- CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a dezvaluit, in premiera, ca in viața miliardarului Eduard Uzunov a aparut o tanara atragatoare (VEZI DETALII ȘI IMAGINI AICI), dupa desparțirea de Andreea Caranda, celebra „Colombina” de la „Abracadabra”. (Console si accesorii gaming) Iar acum am aflat și cine…

- Printul Harry si Meghan Markle s-au casatorit, sambata (19 mai), la capela St. George de pe domeniul Windsor, dupa 2 ani de relatie. Fosta iubita a Printului Harry, devastata la ceremonia religioasa cu Meghan Markle! Printul mostenitor al Marii Britanii a dorit ca fostele sale iubite sa fie prezente…

- Liviu Dragnea și iubita lui, Irina, au petrecut aceasta mini-vacanța de 1 mai la mare, insa drumul de intoarcere le-a dat batai de cap. Președintele PSD a marturisit ca mesajul de mobilizare adresat polițiștilor, pentru decongestionarea traficului, a fost scris cu ajutorul iubitei. Liviu Dragnea a…

- Emily Goldberg, una dintre fostele iubite ale celebrului DJ Avicii, il plange cu lacrimi amare pe regretatul artist. La cateva ore dupa ce a aflat vestea tulburatoare, frumoasa blonda a așternut pe internet cateva ganduri extrem de emoționante. Deși nu mai erau impreuna, cei doi au ramas in relații…

- Dupa desparțirea de cantareața Selena Gomez, Justin și-ar fi gasit alinarea in brațele unui model de 22 de ani. Chiar daca nu se afișeaza inca impreuna, cei doi merg la aceleași evenimente. Ultimul fiind festivalul Coachella, din California. Nu a trecut mult timp de cand Selena Gomez si Justin Bieber…