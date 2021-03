Stiri pe aceeasi tema

- Detalii bomba despre barbatul care a batut-o intr-o camera de hotel pe Laurette au ieșit la iveala. Spynews a aflat, in exclusivitate, ca fosta soție a cerut ordin de protecție impotriva sa.

- Celebrul luptator Tolea Ciumac a reușit, in cele din urma, cu ajutorul autoritaților italiene, sa scape de pușcarie. Acesta este urmarit intrenațional de polițiștii din Romania, dupa ce, anul trecut, a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare, pentru contrabanda.

- Un nou scandal in showbiz, dupa ce in urma cu doua zile mai multe fotografii cu Bianca Dragușanu cu fața desfigurata au aparut in mediul online! Vedeta nu a trecut peste acest lucru, iar ea considera ca cel care le-a facut publice e chiar fostul ei soț, Alex Bodi! Iata declarațiile lui exclusive pentru…

- Detalii de coșmar ies la iveala in cazul incendiului izbucnit in aceasta dimineața la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala. O martora la dezastru a vorbit despre cele vazute, dar mai ales despre cele auzite.

- Unul dintre inculpati este acuzat ca, in timpul conflictului, ar fi lovit cu un topor in cap cu partea netaioasa trei persoane. Conform procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, in dosar se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice…

- Impresarul Radu Mușetescu, cel care a fost implicat in mai multe scandaluri penale și a ajuns dupa gratii pentru viol, s-a trezit ca nu mai poate cumpara nimic de la magazinul pușcariei, fiindca judecatorii i-au blocat cardul.

- Dupa ce au dat-o-n bara, nefiind capabili sa-l țina in arest, in baza unor probe solide, procurorii DIICOT incearca, acum, sa-l bage din nou dupa gratii pe Alex Bodi, in dosarul pe care l-au ținut cinci ani la sertar.

- Liderul interlop Amedeo, doborat la varsta de numai 52 de ani de noul coronavirus, era un pesonaj temut la Constanța, orașul in care reușise sa se impuna in lumea borfașilor. Cu toate ca era foarte cunoscut in mediile infracționale, acesta a reușit sa pastreze discreția, cu toate ca, la un moment dat,…