Fiul lui Sile Cămătaru a fost adus în țară. Fugise în Italia Vasile Daniel Balint, fiul lui Sile Camataru, a fost prins de polițiști in Italia și adus in țara, dupa ce a fugit și a fost dat in urmarire internaționala. „La data de 20 martie a.c., in urma cooperarii polițienești internaționale dintre Poliția Romana și autoritațile din Italia, a fost preluat din Italia un barbat, de 26 de ani, care era urmarit internațional, in baza unui mandat european de arestare emis de autoritațile judiciare din Romania. Barbatul a fost preluat de reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor, pentru a fi depus intr-un penitenciar, in vederea ispașirii pedepsei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

