Fiul lui Radu Mazare, Raducu Mazare, a ajuns la spital sambata dupa-amiaza, dupa ce s-a simtit rau pe o terasa din Mamaia, transmite Mediafax. Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al SAJ Constanța, a declarat ca Ambulanta a fost solicitata in Mamaia pentru un pacient. “Am fost solicitați in Mamaia pentru un pacient, un caz medical The post Fiul lui Radu Mazare, Raducu, de la o terasa din Mamaia direct la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .