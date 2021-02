Stiri pe aceeasi tema

- Fiul fostului primar al Constantei, Radu Mazare, Raducu, a fost amendat de politisti cu suma de 1.000 de lei pentru ca si-a serbat ziua de nastere intr-un local din Mamaia, iar la eveniment se aflau peste 20 de persoane, incalcandu-se astfel regulile adoptate in actualul context epidemiologic. Potrivit…

- Petrecere aniversara, intrerupta de politisti. Evenimentul privat a avut loc la restaurantul Mandala din Mamaia iar aniversatul a fost nimeni altul decat Raducu Mazare.In cursul zilei de ieri, in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia s au sesizat din oficiu cu privire la faptul…

- Ramazan Gur (s), Radu Mazare (d) Radu Mazare le-a vandut investitorului imobiliar turc Gur Ramazan (care deține Solid House) și soției unui important procuror din Constanța 4000 mp in intravilanul Constanței, prin negociere directa, cu doar 25 euro/mp, in rate eșalonate pe șase ani, incepand cu anul…

- Radu Mazare, fost primar al Constantei, și Decebal Fagadau, fost viceprimar tot acolo, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, in doua dosare distincte care vizeaza vanzarea unor terenuri din Mamaia și Constanța.

- Trei terenuri au fost puse sub sechestru de catre procurorii DNA in Dosarul Retrocedarilor din Constanța, ancheta celebra in urma careia fostul primar al Constanței, Radu Mazare, s-a ales cu noua ani de inchisoare. Firma Seaside Estate Company a cerut instanței inca din 2019 scoaterea terenurilor…

- Constanța este in continuare pe primul loc in Romania la rata de infectare cu noul coronavirus. Numarul locuitorilor afectați de Covid-19 este in plina creștere, nici macar restricțiile dure și carantinarea impusa de autoritați neputand sa schimbe cifrele amenințatoare.

- sursa foto: Info Sud-Est Foștii primari ai Constanței, Radu Mazare și Decebal Fagadau, sunt cercetați penal de procurorii DNA Constanța, in doua dosare in care sunt acuzați de abuz in serviciu pentru ca ar fi vandut ilegal mai multe terenuri din Constanța. Prejudiciul calculat de procurorii Anticorupție…