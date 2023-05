Fiul lui Nicolae Guță, bătut şi tâlhărit pe stradă! Victima a ajuns la spital Fiul in varsta de 36 de ani al lui Nicolae Guța a fost lovit și talharit pe o strada din Petroșani. Victima a ajuns la spital pentru a primi ingrijiri. Baiatul manelistului a spus ca i s-a furat o suma de bani, insa nu știe exact cat avea la el. Il cunostea pe atacator „din […] The post Fiul lui Nicolae Guța, batut si talharit pe strada! Victima a ajuns la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Momente dramatice in familia cunoscutului manelist Nicolae Guța! Fiul sau in varsta de 36 de ani a fost talharit și batut in timp ce se afla pe o strada din Petroșani, potrivit informațiilor transmise de IPJ Hunedoara.

- Fiul lui Nicolae Guța a fost atacat, in urma cu cateva zile, de un barbat pe o strada din Petroșani. Din primele informații se pare ca tanarul il cunoaștea pe cel care l-a batut și jefuit. Barbatul a fost transportat de urgența la spital și a fost deschis un dosar penal.

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost recunoscut vinovat de savarșirea infracțiunii de vatamare intenționata grava a integritații corporale sau a sanatații care a cauzat decesul victimei, stabilindu-i-se pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 12 ani, cu executare in penitenciar de tip inchis.…

- Incidentul s-a petrecut in zona Crangași. Baiatul de 14 ani a scos un briceag și l-a injunghiat.Elevii ar fi inceput cearta pe fondul unei datorii de 7 lei și a unei fete, iar cand discutia s-a aprins, unul dintre ei a scos un briceag din ghiozdan si l-a lovit. Totul s-ar fi petrecut in doar cateva…

- Un copil a fost atacat, vineri, de un caine pe o strada din sectorul Sectorul 1 al Capitalei. Minorul era insoțit de bona. La fața locului a ajuns un echipaj medical care l-a transportat de urgența la spital. Victima este un baiat de 9 ani, iar incidentul a avut loc intr-un complexul rezidențial din…

- Un adolescent de 16 ani din judetul Argesar putea fi trimis in judecata, pentru lovire si distrugere, dupa ce si-a agresat fosta prietena, in miezul zilei, pe o strada din Pitesti. Propunerea ca tanarul sa fie trimis in judecata a fost formulata de catre politistii care au instrumentat dosarul, urmand…

- Intamplarea care a avut loc ieri, in jurul orei 17:00, ne-a fost povestita de unchiul tanarului, un om de afaceri din Arad, care a primit... The post Bataia din parcarea de la Atrium. In loc sa-și inceapa prima zi de rezidențiat ca medic la Arad, un tanar, batut cu salbaticie, a ajuns in spital ca victima…

- Un tanar de 20 de ani a fost reținut polițiștii din cadrul Secției Rurale de Poliție Florești, județul Prahova, dupa ce ar fi atacat pe o strada din Filipeștii de Targ un baiat de 18 ani, pe care l-a bagat cu forța in mașina și batut cu un lemn pentru 40 de lei și un pachet de țigari, informeaza Ziarul…