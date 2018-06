Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 mai, in jurul orei 20:15, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au fost sesizati cu privire la comiterea unui furt dintr-un autovehicul parcat in localitatea Feleacu. Read More...

- Au furat un automobil in valoare de 15.000 de euro, parcat in curtea unui magazin pe strada Nicolae Costin din Capitala. Hotii sunt doi barbati, cu varstele de 31 si 36 ani, originari din Nisporeni.

- Iata ce a scris barbatul pe Facebook. “Romania. Cum poți fi praduit ca in vestul salbatic, la final de vacanța! Sinesti, E85, Bucuresti – Buzau. In aceasta seara am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus. Am urcat in mașina cand am vazut ca cea din fata mea, oprita…

- Peste 16.000 de internauti au dat share postarii lui Mihai Razvan Moraru, in timp ce peste 1.000 au comentat indignati cele intamplate. „Mai Cocalari politici, javre administrative si hoti de toate felurile – sictir mah! Eu in seara aceasta eram cu copiii in masina, in vacanta de 1 Mai. Ce tara e mah…

- Un bucurestean a fost la un pas de a cadea victima unor talhari care opereaza pe E 85, in apropierea localitatii Sinesti. Omul se intorcea din concediu iar hotii i-au intepat roata, asteptand sa traga pe drepta pentru a-l jefui. Soferul a anuntat insa politia si a reusit sa opreasca intr-o benzinarie.…

- Situatie incredibila petrecuta in judetul Botosani, unde doi adolescenti au furat o masina plina cu pomenile pregatite pentru o comemorare. Hotii au fost prinsi la intrarea in municipiul Iasi, dupa o urmarire a politistilor de frontiera. Cazul fara precedent s-a petrecut sambata, cand un barbat din…

- In perioada 12-18 martie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Comunale Negreni, Belis, Marisel si Sancraiu, impreuna cu lucratori din cadrul Ocolului Silvic Huedin, au actionat pe linia prevenirii si combaterii activitatilor ilicite in domeniul silvic. Este cunoscut faptul ca polițiștii…

- Un autoturism parcat pe o strada din cartierul Zamca, in municipiul Suceava, a fost spart joi seara, hoțul distrugand geamul de la portiera dreapta fața și furand poșeta lasata la vedere. Proprietara mașinii, Raluca Miron, a facut un apel pe rețelele de socializare, pentru cine ar putea gasi ...