- Zi plina de emotii pentru premierul Marcel Ciolacu. Fiul lui a avut cununia civila, la o vila din Buzau, din Parcul Marghiloman. Mirii sunt colegi de facultate, studenti in ultimul an la Medicina. Casatoria a fost oficiata de primarul Buzaului, coleg de partid cu premierul. A fost un eveniment restrans…

- Fiul premierului Marcel Ciolacu, Andrei Filip Ciolacu, s-a cununat civil sambata, in cadrul unei ceremonii restranse, la Buzau. Marcel Ciolacu a declarat ca iși dorește sa devina bunic, dar ii lasa pe cei doi tineri sa decida cand.

- Liderii coaliției au programata o noua ședința in care se va discuta din nou despre noile masuri fiscale si reducerea cheltuielilor, dupa ce luni, la intalnirea de la Palatul Victoria intre premierul Marcel Ciolacu și liderul PNL, Nicolae Ciuca, nu s-a ajuns la o forma finala

- Aflat in vizita la Izvorani, premierul Marcel Ciolacu a declarat isi doreste ca politicul sa nu se implice in sport si nici in educatie si a anuntat ca s-a terminat perioada amatorismului si a oamenilor care isi dau cu parerea, iar specialistii si oamenii de sport trebuie sa se implice si sa creeze…

- Prima ședința a Cabinetului condus de Marcel Ciolacu se desfașoara joi, 15 iunie, incepand de la ora 19.00, la Palatul Victoria, dupa ce noul guvern a fost instalat in funcție. Premierul a transmis un mesaj „clar", subliniind ca „acesta este Guvernul Romaniei nu al PSD, nu al PNL", și i-a asigurat pe…

- Peste doar cateva ore, premierul desemnat, Marcel Ciolacu, și miniștrii propuși pentru a face parte din viitorul Guvern sunt așteptați la Parlament. Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, in sedinta comuna, pentru a da votul de investire a Guvernului Ciolacu. Ședința este programata sa inceapa…

- Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a anuntat ca in aceasta seara se va depune lista ministrilor si Programul de Guvernare. ”Am votat ambele variante si cu prezenta UDMR la guvernare si fara UDMR la guvernare”, a anuntat Ciolacu.

- Premierul demisionar, Nicolae Ciuca, a declarat luni, la sediul central PNL, ca iși dorește ca negocierile pentru viitoarea majoritate parlamentara sa se termine cat mai repede dar nu a spus ca iși dorește ca UDMR sa ramana la guvernare, așa cum a afirmat liderul PSD Marcel Ciolacu.„Acum mergem sa…