Kamara trece prin momente grele in ultima perioada. Dupa scandalul in care a fost implicat alaturi de soția și amanta lui, artistul se concentreaza acum asupra micuțului sau. Leon are trei anișori și are niște probleme de sanatate, pe care tatal lui spera ca le va rezolva fara probleme. Kamara a marturisit ca Leon trebuie […]