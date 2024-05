Stiri pe aceeasi tema

- Miodrag Belodedici a implinit luni varsta de 60 de ani și a fost sarbatorit de coechipierii sai din „Generația de Aur” pe stadionul „Arcul de Triumf”, arena unde legendele Romaniei se antreneaza pentru meciul de sambata, 25 mai, contra echipei starurilor pregatite de Jose Mourinho. ...

- In urma cu mai bine de doi ani, imediat dupa ce anunța ca divorțeaza de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf recunoștea ca are o relație cu o tanara, Corina Caciuc, iar aceasta este deja insarcinata. Dupa ce mai multe detalii despre viața privata a actualei partenere a antrenorului au aparut in tabloide,…

- Zi importanta pentru Dana Sota. Femeia de afaceri a implinit astazi 61 de ani. Chiar daca a ajuns la aceasta varsta, spune ca se simte mai bine decat la 20 de ani și a ajuns la un echilibru. Cum va petrece de ziua ei.

- Adriana Bahmuțeanu și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a schimbat prefixul și și-a dorit ceva diferit. A implinit 50 de ani și a plecat impreuna cu familia in Spania. Vedeta spune ca și-a dorit o vacanța și a sarbatorit și Paștele tradițional, chiar daca era departe de casa.

- Ieri a fost o mare zi de sarbatoare in familia Nataliei Mateuț și asta pentru ca vedeta a celebrat-o pe bunica ei. Femeia a implinit frumoasa varsta de 80 de ani. Iata cum au petrecut cele doua, dar și ce a postat co-prezentatoarea de la Xtra Night Show pe rețelele de socializare!

- Pepe se mandrește cu familia lui, iar de curand, artistul a avut motiv de sarbatoare. Tatal lui, Ion Pascu, a implinit ieri 75 de ani. Cum a fost vorba de un moment special, cantarețul nu a ratat momentul pentru a-și exprima public iubirea pentru parintele lui.

- In weekend, Liviu Varciu, actorul din serialul “Bravo, tata!”, și-a serbat ziua de naștere alaturi de cei dragi. Vedeta a marturisit intr-un Insta Story ce cadou și-ar fi dorit sa primeasca.

- A fost zi de sarbatoare in familia Adrianei Trandafir! Fiica ei, Maria Speranța, a implinit 24 de ani, iar aceasta varsta a venit cu o lecție importanta pentru ea. Iata cu ce probleme s-a confruntat fosta concurenta de la Asia Express și de ce a disparut o perioada de pe rețelele de socializare!