Fiul lui John Lennon îi ironizează protestatarii din Portland: "Nici faraonii n-au fost foarte woke" Sean Ono Lennon, fiul în vârsta de 45 de ani al legendei Beatles John Lennon, i-a ironizat pe Twitter pe protestatarii din Portland care au darâmat statuia președintelui american Abraham Lincoln, afirmând ca nici faraonii nu au fost foarte&"woke&", relateaza Fox News.



&"Îmi poate explica cineva de ce se pare ca o statuie a lui Lincoln a fost darâmata în Portland&", a scris Lennon pe Twitter, adaugând ca &"întreb pentru un prieten&".



Can someone explain why it appears a Lincoln statue was toppled in Portland? Asking for a friend. —… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro —…

