Stiri pe aceeasi tema

- CampinaTV.ro continua seria interviurilor eveniment dedicate centenarului fotbalului campinean, invitat de aceasta data fiind fostul jucator al echipei FC Poiana Campina, Nicolae Achim, acum in varsta de 74 de ani, pe care ii va implini chiar duminica, 28 iunie 2020. Nicolae Achim a jucat 12 sezoane…

- De profesie actor, fiul lui ”Mister” a luat virusul dupa ce a participat la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la Antena 1. Mai multe vedete care au legatura cu acest show au fost infectate cu noul coronavirus. Alina Puscas are coronavirus. "Sunt pozitiva cu acest nemilos COVID-19" Marcel…

- Fermierii vor simti cu adevarat efectele crizei sanitare, efectele crizei climatice si efectele crizei economice probabil la sfarsitul anului acesta, inceputul anului viitor, a declarat joi Ionel Arion, presedintele Federatiei Nationala ProAgro. "Probabil ca la sfarsitul anului acesta,…

- Inaltarea Domnului este praznuita la 40 de zile dupa Inviere, in Joia din saptamana a sasea dupa Pasti. Sarbatoarea este cunoscuta in popor si sub denumirea de Ispas. In aceasta zi crestinii se saluta cu "Hristos S-a inaltat!" si "Adevarat S-a...

- Vladimir Beliș, un reputat medic și profesor roman, a vorbit despre misterul deceselor de coronavirus in Romania. 1002 de persoane au murit in țara noastra in urma infectarii cu coronavirus, insa Beliș e convins ca aceasta cifra nu este corecta. Medicul da asigurari ca toate graficele sunt greșite,…

- Cosmin Contra (41 de ani), fost antrenor la Dinamo și la naționala Romaniei, a comentat negocierile existente intre Ionuț Negoița și spaniolul Juan Jose Melero Marin, privind cedarea clubului din „Ștefan cel Mare” Juan Jose Melero Marin, un om de afaceri ce are puternice legaturi cu echipa Getafe, ar…

- Cel de-al treilea sezon al show-ului Asia Express a luat sfarșit. dupa 12 saptamani petrecute in Filipine și Taiwan, unde au intampinat fel de fel de obstacole și au fost nevoiți sa traiasca cu un euro pe zi, echipa formata din Razvan Fodor și Sorin Bontea a reușit sa caștige marea finala și premiul…

- Daca ați crezut ca ne oprim aici, v-ați inșelat. Concursul #SuperStamAcasa continua. Intram in faza a doua și lansam #SuperProvocarea #AmbasadoruluiSuperbet. Pana acum, le-ai aratat ambasadorilor noștri cum te superdistrezi de acasa in aceasta perioada, iar ei au premiat clipul preferat. Ei bine, a…