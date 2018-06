Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca a fost ucisa cu bestialitate, in Belgia.(Reduceri mari la jocuri PC) Victima avea doar 21 de ani și strangea bani pentru a-și cumpara casa in Romania.(CITEȘTE ȘI: ACCIDENT TRAGIC IN BUFTEA! UN ȘOFER BEAT A INTRAT PE CONTRASENS. COPIII LUI AU FOST PROIECTAȚI PRIN PARBRIZ, IAR UNUL A…

- Se cunosc de mulți ani, sunt prietene bune și nu rateaza nicio ocazie sa petreaca timpul liber impreuna. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, le-a intalnit pe Dana Rogoz, Adela Popescu și Alina Chivulescu, in timp ce se relaxau la o terasa din Capitala. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar…

- Insarcinata cu viitorul soț, fiica lui Florin Salam a plecat intr-o binemeritata vacanța. Frumoasa artista și-a luat impreuna cu ea nu doar logodnicul, ci și fratele și trei prietene. Cu toții au ajuns in Dubai, iar la scurt timp de la aterizare, Betty Salam a facut publice cateva imagini surprinse…

- Vedete de la noi care au slabit foarte mult In ultima vreme tot mai multe vedete, atat din Romania, cat și din afara, s-au decis sa dea jos kilogramele in plus. Ozana Barabancea , Catalin Scarlatescu sau Feli sunt doar cateva exemple care au reușit sa slabeasca spectaculos și sa aiba acum o forma de…

- Dezvaluirile despre veniturile fabuloase din salarii, pensii și indemnizații realizate de fosta directoare de la ROMATSA Silvia Popeanga au provocat valuri in Ministerul Transporturilor. Instituția condusa de Lucian Șova a declanșat verificari dupa ancheta CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, iar…

- Armand Assante, celebrul actor american in varsta de 68 de ani va aparea in serialul romanesc ”Las Fierbinți”. Episodul in care Armand Assante va juca un rol secundar va fi difuzat joi, 19 aprilie. Armand Assante nu este intamplator in Romania, pentru ca este protagonistului lungmetrajului romanesc…

- La cateva luni dupa ce a lansat pe piața prima asigurare cu sistem telematics din Romania , Groupama anunța, pentru Capital, ca a avut și primii clienți care au beneficiat de reduceri substanțiale de prima. Posesorii de asigurari CASCO cu opțiunea Autocontrol au avut, in medie, reduceri de 26% ale costurilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata doua atentionari nowcasting cod galben de vizibilitate redusa și depuneri inghețate in doua județe din Romania. Polițiștii trag și ei un semnal de alarma și ii avertizeaza pe șoferi sa fie prudenți și sa adapteze viteza la condițiile…