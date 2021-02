Stiri pe aceeasi tema

- Vești ingrozitoare pentru Ilie Dumitrescu! Unul dintre fiii marelui fotbalist al Generației de Aur a Romaniei a fost prins in flagrant in timp ce vindea cocaina in apropierea unui local fițos din Capitala. Cați bani caștiga barbatul alaturi de complicele sau. Baiatul lui Ilie Dumitrescu a vandut cocaina…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fost trimis in judecata de DIICOT pentru trafic de droguri, el fiind acuzat ca a vandut cocaina unei persoane care colabora cu procurorii si unui investigator sub acoperire, in apropierea unui local din centrul vechi al Capitalei. …

- Un barbat a fost prins de poliție in timp ce vindea droguri in București. Traficantul și cel care a cumparat droguri de la acesta au fost trimiși in judecata sub control judiciar. Barbatul a fost prins in apropierea unui restaurant din București in timp ce vindea cocaina in valoare de peste 1.000 de…

- Sica Dumitrescu (28 de ani), unul dintre fiii lui Ilie Dumitrescu, ar fi fost trimis in judecata pentru trafic de cocaina. Gandul noteaza ca procurorii DIICOT ar fi incheiat pe 24 februarie rechizitorul prin care Sica, fost fotbalist, și inca o persoana ar fi acuzați de trafic intern de droguri de mare…

- Sica Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, dar si un militar din Bucuresti, au fost prinsi de DIICOT cand vindeau cocaina in apropierea restaurantului din centrul Capitalei pe care il dețin. Cei doi au fost prinsi in flagrant cand vindeau cocaina.Sica Dumitrescu risca intre 5 si 12 ani…

- Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, Sica, și un angajat al Armatei au fost deferiți, joi, justiției, de procurorii DIICOT de la Structura Centrala, care ii acuza de trafic intern de droguri de mare risc și complicitate la trafic intern de droguri de mare risc. Surse judiciare informeaza…

- V. Stoica Cetațeanul egiptean Ayyad Raafat M.E., acuzat de incendierea unei case de schimb valutar din centrul Ploieștiului, fapta din 22 decembrie 2020, a fost trimis in judecata, cu cateva zile in urma, dosarul intrand intr-o prima faza in camera preliminara, pentru a se decide daca sunt indeplinite…

- Un politist si sotia sa au fost trimisi in judecata de procurorii suceveni dupa ce au vandut sute de piese de motocicleta, in perioada 2013-2016, dar nu au declarat aceste venituri, prejudiciind bugetul de stat cu aproape 34.000 de lei, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Parchetului…