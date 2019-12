Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, Daniel Dinca este cercetat penal pentru doua infractiuni de lovire sau alte violente (doua persoane vatamate). Initial, procurorii nu au luat nicio masura impotriva fiului lui Dinca, insa ei s-au razgandit dupa ce…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a precizat miercuri ca politistii vor propune ca Daniel Dinca, fiul lui Gheorghe Dinca, sa fie cercetat sub control judiciar, dupa ce ar fi agresat mai multi jurnalisti. "Este un lucru inacceptabil ce s-a intamplat ieri (marti - n.r.). Astazi…

- Procurorii DNA au cerut pedepse maxime pentru cei doi pompieri care au fost in control la clubul colectiv, Antonina Radu și George Petrica Matei, deoarece aceștia ar fi știut ca acel club funcționeaza fara autorizații la securitate la incendiu. „Apreciem ca inculpații se fac vinovați de abuz in serviciu…

- DIICOT a anuntat ca a retinut un un barbat de 46 de ani, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita de Gheorghe Dinca in Caracal, in luna aprilie. Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un vecin apropiat al lui Gheorghe Dinca. The post DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, care…

- DIICOT așteapta rezultatele investigațiilor de ADN mitocondrial de la FBI pentru a putea trimite in judecata dosarul criminalului Gheorghe Dinca, ucigașul celor doua adolescente pe care le-a incinerat, dupa ce le-a rapit și violat. In prezentarea transmisa live de Sursa Zilei, directorul INML, Gheorghe…

- Un polițist de penitenciare, angajat și aflat in serviciu la penitenciarul Arad, a fost gasit impușcat duminica dimineața intr-unul din posturile de control ale inchisorii. Colegii lui l-au gasut in jurul orei 4.00 dimineata. La acel moment, barbatul ar fi fost inca in viața, insa pana la sosiea echipajului…

- Alerta in București dupa ce zeci de copii de la mai multe școli și gradinițe au acuzat stari de voma. Mai mulți parinți au sesizat de urgența Centrul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, iar reprezentanții DSP sunt deja pe teren pentru a evalua situația. Simptomele anunțate sunt stari…

- Inspectorii ANPC au luat masuri radicale in Piata Obor. O mizerie de nedescris in mijlocul careia se aflau alimentele destinate consumatorilor, a dus la masura inchiderii intregii zone dedicate alimentatiei publice. Produsele congelate din pește și carne erau ținute in mizerie și la temperaturi mult…