- Au trecut doua zile de la momentul in care Florin Condurațeanu a plecat dintre noi, doua zile de lacrimi, durere și suspine pentru familie și pentru toți cei care l-au iubit. Razvan Condurațeanu, fiul celebrului jurnalist, a dezvaluit care a fost cea mai mare dorința a tatalui sau, dar mai ales, a povestit…

- Razvan Condurațeanu, fiul lui Florin Condurațeanu, se afla la capataiul tatalui sau, trist și cu ochii in lacrimi. Luni seara, acesta se afla alaturi de parintele sau in clipa in care „Nea Țuțu” a inceput sa se simta rau. Razvan a sunat de urgența la 112, insa ambulanța a ajuns dupa 45 de minute, fiind…

- Florin Condurateanu a murit pe 28 iunie, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul care și-a dedicat viața presei s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, in brațele fiului sau. Ce a declarat Florin Condurațeanu in ultimul sau interviu.

- Un veteran de razboi din municipiul Suceava, care s-a stins luni la venerabila varsta de 99 de ani, a fost condus cu onoruri militare pe ultimul drum, joi la pranz, in Cimitirul Pacea Vechi din Suceava. Neculai Berariu a reprezentat in ultimii ani o prezența respectata și indragita in cadrul ...

- „O veste trista ne-a indurerat sufletul. A plecat dintre noi indragitul actor CONSTANTIN POPA, societar al Teatrului National Iasi, dramaturg, poet, profesor universitar. Intreaga noastra compasiune familiei indoliate! Drum lin spre lumina!", au transmis reprezentantii Teatrului National Iasi. Inmormantarea…

- Un veteran de razboi din comuna Baia, care a murit chiar in dimineața primei zile de Paște, la varsta de 96 de ani, a fost inmormantat cu onoruri militare la cimitirul de la Biserica Alba din sat, cu o numeroasa participare militara, spre cinstea celui care a luptat la Cotul Donului.Ștefan Cojocaru…

- Flori. Candele și lumanari aprinse. Lacrimi. Interpretul de muzica populara George Finis a fost condus marți, 20 aprilie, pe ultimul drum, de familie, prieteni, colegii de la Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu" Suceava (imbracați in costume populare), colegi de la ...

- Familia lui Nelu Ploieșteanu il conduce chiar acum pe acesta pe ultimul drum. Regretatul cantareț de muzica lautareasca a fost inmormantat azi, 7 aprilie. Cum se petrece totul și care sunt reacțiile de la fața locului? Nelu Ploieșteanu e condus pe ultimul drum azi. Ce gest au facut rudele și prietenii?…