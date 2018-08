Fiul lui Dragnea a vandut 10.000 de porci chiar inainte de epidemie. Stia statul ca pesta urmeaza sa faca prapad?

Stiri pe aceeasi tema

- Coincidența ca Valentin Dragnea sa-și fi golit ferma chiar inainte sa fie atins de pesta porcina ii șocheaza pe crescatorii de porci. De Mirela Neag, Razvan Luțac și Catalin Tolontan Cand publicul nu cunoștea proporțiile epidemiei care venea, ferma baiatului lui Dragnea a pariat pe extinderea pestei…

- Pesta porcina "nu are tratament si nu exista vaccin pentru ea" Foto: Agerpres. Pesta porcina africana se raspândeste în tot mai multe judete din România si afecteaza atât fermele mari, cât si gospodariile populatiei. De la începutul acestui an, aproape 440…

- 440 de focare de pesta porcina africana au fost confirmate in acest an in Romania, doua dintre acestea fiind la firme. Dincolo de datele oficiale, dezastrul descris de fermieri arata efectele epidemiei: ”Nu se salveaza nimic,se ucide tot”, spune un fermier decis sa renunțe la afacere, potrivit Mediafax.Afaceri…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale informeaza ca, in Romania, in proprietatea statului și in administrarea Agenției Naționale de Imbunatațiri Funciare (ANIF), funcționeaza amenajari pentru desecare pe un teritoriu care cuprinde 3.085.895 ha, cu o rețea de canale de desecare insumand o lungime…

- Hidrologii au instituit Cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Prahova, Brașov, Covasna, Buzau și Vrancea începând de miercuri dupa-amiaza pâna joi dimineața. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), în intervalul 27 iunie,…

- Un numar de 3.353 de beneficiari ai programului de tomate cultivate in spatii protejate din ciclul I au fost platiti, pana la data de 8 iunie 2018, cu suma de 46.264.358 lei, informeaza Ministerul Agriculturii printr-un comunicat remis miercuri AGERPRES . Cei mai multi cultivatori provin din judetele…

- Un numar de 3.353 de beneficiari ai programului de tomate cultivate in spatii protejate din ciclul I au fost platiti, pana la data de 8 iunie 2018, cu suma de 46.264.358 lei, informeaza Ministerul Agriculturii printr-un comunicat remis miercuri AGERPRES.Cei mai multi cultivatori provin…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.007 locuri de munca, in data de 6 iunie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.420;…