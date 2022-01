Stiri pe aceeasi tema

- Fiul cel mic al lui Ion Dolanescu, deputat in Costa Rica din 2018, susține ca s-a vaccinat de cinci ori pentru a demonstra ca vaccinul nu are efecte negative asupra sanatații sale. Acesta spune ca nu este adeptul vaccinarii obligatorii.Atat Dragoș Dolanescu, cat și membrii familiei sale, au facut boala…

- Fiul cel mic al lui Ion Dolanescu, Dragoș, s-a vaccinat pana in acest moment de cinci ori, cu trei vaccinuri diferite. Deputatul din Costa Rica a decis sa faca acest lucru pentru a demonostra ca nu are niciun afect negativ.

- Un numar de 5.146 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 918 reprezinta prima doza, 1.596 - doza a doua si 2.632 - doza a treia.

- Mai puțin de 70 de mii de persoane s-au vaccinat ieri anti-COVID-19 Foto: facebook.com/ROVaccinare. Un numar de 66.171 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care 16.807 reprezinta prima doza, 24.437 -…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta ca duminica numarul persoanelor vaccinate anti-COVID cu cel putin o doza a trecut de 7 milioane. Un numar de 65.169 de persoane au fost vaccinate duminica, 41.196 fiind cu prima doza. Premierul Florin Citu afirma ca este un semn ca tot mai multi romani…

- Un numar de 88.881 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 57.547 reprezinta prima doza, 13.239 - doza a doua si 18.095 - doza a treia, a informat, sambata, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un numar de 62.056 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 31.958 reprezinta prima doza, 6.644 - doza a doua si 23.454 - doza a treia, a informat, luni, Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Crește, in ultimele zile, numarul celor care se vaccineaza impotriva coronavirusului. Daca ieri DSP raporta 2.598 de vaccinuri, iata ca azi cifra trece de 3.000. In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.141 de vaccinuri: 153 Moderna, 1 AstraZeneca, 614 Johnson&Johnson și 2.373 Pfizer. Dintre…