Stiri pe aceeasi tema

- Anul școlar 2018-2019 începe mai devreme decât în anii precedenți. Conform noului calendar școlar, vacanța de iarna va începe cu trei zile înainte de Craciun, iar vacanța de vara din 2019 va debuta pe 14 iunie. Aveți mai jos structura…

- Asociatia Chindia Jurasic Park, cunoscuta ca un vechi promotor al miscarii turistice montane dambovitene, organizeaza in perioada 23 - 26 iulie 2018, in muntii Bucegi, activitatile practice ale proiectului "Muntomanul voluntar", proiect finantat de Primaria Municipiului Targoviste si realizat in parteneriat…

- La inceputul acestei luni, in presa au aparut din nou informatii potrivit carora David si Victoria Beckham ar urma sa se desparta, dupa 19 ani de casnicie. Chiar daca au spus de nenumarate ori ca zvonurile privind divortul sunt false, fosta componenta a trupei Spice Girls a vorbit din nou despre acest…

- Elevii de clasa a VIII-a au terminat cursurile in 8 iunie, iar de luni au sustinut probele examenului de Evaluare Nationala. Rezultatele vor fi afisate in 19 iunie. Vacanta de vara care incepe vineri se va incheia in 10 septembrie, cand elevii se vor intoarce la scoala. Anul scolar 2018 -…

- Premiile de la Roland Garros 2018 . Turneul parizian ofera in acest an participantilor premii totale de 39,2 milioane de euro, in crestere cu opt la suta fata de 2017, devenind competitia de Grand Slam cu cele mai mari recompense in 2018, peste Australian Open si Wimbledon. La aceasta editie a French…

- Pentru liceenii de clasa a XII-a școala se termina mai devreme in acest an. Ultima zi de școala este vineri, 25 mai. Emoțiile insa vor fi puternice pentru ca in luna iunie vor avea loc probele la Bacalaureat. Anul acesta, prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 a inceput pe 12 februarie…

- Miercuri, David Beckham a implinit frumoasa varsta de 43 de ani, iar daca la primele ore ale dimineții Victoria, dar și copiii, Cruz, Romeo și Harper, pregateau totul pentru cea mai frumoasa aniversare, nici nu-și inchipuia David ce surpriza de proporții il aștepta. Toata familia ii era aproape, mai…