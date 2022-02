Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Banicioiu este recunoscut pentru viața pe opulența și mașinile de lux, insa de aceasta data, paparazzii Spynews.ro au surprins imagini cu politicianul in timp ce conducea o mașina clasica in Capitala.

- Caștigatoarele Miss Univers arata impecabil pe podium, dar puțini ajung sa le și vada nemachiate și nu atat de aranjate sau sa le cunoasca obiceiurile, hobby-urile și traiul de zi cu zi. Iata cum arata, de pilda, in timpul lor liber cateva dintre cele mai frumoase femei ale lumii, care au obținut titlul…

- Este fiul unuia dintre cei mai bogați oameni din Romania, insa face tot posibilul pentru a sta cat mai departe de lumea showbiz-ului romanesc. Cu toate acestea, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au obținut imagini unice cu el, imortalizand intreaga sa ”aventura”…

- Un jandarm clujean aflat in timpul liber a recuperat, marti, un portofel cu bani si documente, care a fost pierdut de un barbat din Iasi, conform agerpres. "Astazi, 28 decembrie, in jurul orei 12.30, un jandarm din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile "Stefan Cicio-Pop" Cluj-Napoca, aflandu-se in timpul…

- Un politist aflat in timpul liber a observat, duminica, in jurul orei 01:00 dimineata, o masina care circula haotic pe o strada din Mamaia. Oprit de agent, soferul masinii parea dezorientat, iar politistul a observat ca era si incoerent. Omul legii si-a chemat in ajutor colegii care se aflau in tura…

- Mirel Radoi a decis sa faca o schimbare in viața sa și sa renunțe la postul de Selecționer, insa jucatorul nu are de gand sa stea degeaba. Cum a fost surprins acesta in plina zi de paparazzii Spynews.ro

- Iuliana Marciuc știe foarte bine cum sa se imparta intre treburile casnice, viața profesionala, dar și momentele de relaxare. Ei bine, asfel va spunem ca, partenera de viața a lui Adrian Enache a lasat toate grijile de o parte și a ieșit la relaxare, asta pentru ca paparazzii Spynews.ro, vigilenți din…

- VIDEO Ludovic Orban a fost EXCLUS din PNL:. ”Decizia de azi ma face un om liber”. Declarații și scandal in timpul ședinței Biroul Executiv al PNL a votat in ședința de vineri, 12 noiembrie, excluderea din partidul a fostului președinte Ludovic Orban. Decizia era previzibila, avand in vedere declarațiile…