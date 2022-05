Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, joi, de Curtea de Apel Bucuresti, la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv. Piedone s-a predat la Poliția din Bragadiru și a fost dus la Penitenciarul Rahova. Fiul fostului primar, Vlad Popescu Piedone, deputat PSD, are un mesaj emoționant pentru tatal…

- Primarul Sectorului 5 Bucuresti, Cristian Popescu Piedone, condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Colectiv s a predat astazi la sediul Politiei Bragadiru. Tot acolo s a predat si unul dintre patronii clubului Colectiv, Costin Mincu, condamnat la opt ani de inchisoare. Potrivit IPJ Ilfov, la…

