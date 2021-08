Stiri pe aceeasi tema

- Un copilot TAROM a leșinat imediat dupa ce a ateriza pe Aeroportul Otopeni. Copilotul circula pe ruta Amsterdam-București și a intrat in stop cardio-respirator cand a ajuns pe aeroportul din Capitala. Pilot TAROM, leșinat la manșa, in timp ce avionul era plin de pasageri Un echipaj medical a inceput…

- Un avion cu sute de pasageri la bord al companiei aeriene belaruse Belavia a efectuat, luni, o aterizare de urgenta in Rusia, in contextul unei defectiuni, scrie Mediafax.Avionul, de tip Boeing-737, zbura de la Minsk (Belarus) spre Antalya (Turcia).

- Un avion de pasageri al companiei aeriene belaruse Belavia a efectuat, luni, o aterizare de urgenta in Rusia, in contextul unei defectiuni, afirma surse citate de agentia de presa Tass. Avionul, de tip Boeing-...

- Un avion cu noua persoane la bord s-a prabusit joi la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Orebro din Suedia, a transmis agentia de stiri TT News, citand surse oficiale, informeaza Reuters. 'Este un avion cu parasutisti care s-a prabusit dupa decolare', a declarat Emil Gustavsson, seful…

- 130 de pasageri, care au cumparat bilete de avion pe relația Suceava – Dortmund, au decolat dupa șapte ore de așteptare, dupa ce piloții au semanat o problema tehnica. Cursa WizzAir spre Dortmund a decolat de la Suceava puțin dupa ora 17.00, dupa ce o echipa de tehnicieni din Bacau a remediat problema…

- Avionul AN-26 efectua legatura intre Petropavlovsk-Kamciatsk si Palana, in peninsula Kamciatka, atunci cand a incetat sa emita semnale de recunoastere, au explicat agentiile de presa Interfax si RIA Novosti. Printre cele 28 de persoane la bord se afla sase membri ai echipajului si unul sau doi copii,…

- Sase persoane, intre care doi misionari americani, au murit in urma prabusirii unui avion privat in Haiti, au anuntat autoritatile locale, scrie AFP. Avionul a decolat simbata seara din Port-au-Prince in directia Jacmel, pe coasta de sud a tarii. Din motive nedeterminate, s-a prabusit la 50…

- ​Facebook va permite unui numar mai mare de angajați sa lucreze exclusiv de la distanța daca vor solicita acest lucru, anunțul fiind în contradicție cu politica altor companii tech care vor ca un numar mare de angajați sa revina la birou din toamna. Mark Zuckerberg spune ca a decis ca anul viitor…