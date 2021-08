Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a inceput a doua sesiune a examenului de bacalaureat, cu proba la limba și literatura romana. La nivelul județului Buzau s-au inscris peste 1000 de candiați. Testarea a inceput la ora 9:00, iar absolvenții de liceu au avut la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele. Tinerii susțin doar…

- „Bravo, ai stil” revine la Kanal D cu sezonul 7. Show-ul care a inspirat o țara intreaga și a definit stilul prin atitudine, autenticitate, dar și prin asumare și creativitate, se pregatește sa aduca in fața telespectatorilor un nou sezon in toamna aceasta. Noua concurente pornesc intr-o calatorie care…

- Adela Popescu a nascut cel de-al treilea copil. Actrița aa adus pe lume un baiat frumos și sanatos, de 3.620 kg, ce a primit nota 10 la naștere. Soțul vedetei, Radu Valcan, este cel care a facut primul marele anunț in mediul online. „Credeți ca este ușor sa fii trezit la 5-6 dimineața, sa fie liber…

- Liderul mondial al tenisului masculin, sirbul Novak Djokovic, nu a intimpinat luni prea multa rezistenta din partea chilianului Cristian Garin (20 ATP), pe care l-a invins cu 6-2, 6-4, 6-2, calificindu-se in sferturi de finala la Wimbledon. Pentru victoria in fața lui Garin, Djokovic a avut nevoie de…

- Ioana Maria Moldovan, prezentatoarea știrilor Focus, a participat in acest week-end la Raliul Moldovei care a avut loc la Bacau. Cu 80 de echipaje la start, transmis in exclusivitate de canalele Look Sport, Raliul Moldovei a fost caștigat de Adrian Raspopa urmat in clasament de Dan Girtofan și Adrian…

- Astazi, 24 iunie 2021, absolventii de clasa a VIII a sustin a doua proba din cadrul examenului de Evaluare Nationala, cea de matematica. Probele au inceput la ora 09.00 si se vor derula in 120 de centre din judetul Constanta 65 mediul urban, 55 mediul rural . Daca anii trecuti, parintii obisnuiau sa…

- Marți va fi o zi foarte importanta pentru CFR Cluj, pentru ca echipa ardeleana iși va afla adversara din primul tur preliminar a celei mai importante competiții intercluburi europene.Formația din Gruia va fi cap de serie in turul I, dar și in turul al doilea, in cazul in care va merge mai departe dupa…

- Emoții, lacrimi și o mare de cuvinte de mulțumire – toate au intregit tabloul sarbatorii ”Ultimul sunet”, care s-a ținut astazi, 31 mai, la Liceul Teoretic ”Mihail Sadoveanu” din orașul Calarași. Dupa ce anul trecut evenimentul s-a desfașurat pe on-line, din cauza restricțiilor impuse de pandmie, anul…